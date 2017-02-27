Новосибирские филологи составили рейтинг популярных ошибок в устной и письменной речи

Филологи Гуманитарного института Новосибирского государственного университета составили рейтинг десяти самых популярных, на их взгляд, ошибок в устной и письменной речи. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

В список вошли слова, которые неверно произносят или употребляют в устной речи, многие из них транслируются в письменной, что делает ошибки гораздо заметнее.

Рейтинг возглавляют глаголы «одеть», «надеть». «Одеть шляпу» — значит закутать ее в шарф, напоминают филологи.

Помните, одеть одежду — одеть Надежду (сочетания начальных букв О и Н не повторяются в разных словосочетаниях)!

«Оплатите за проезд!» – вторая по популярности ошибочная фраза.

Из этой же серии путаница с глаголами платить / оплатить, которые различаются по виду (что делать? платить — что сделать? оплатить). Эти глаголы по-разному управляют формой существительного: платить за что (с предлогом) — оплатить что (без предлога), платить за проезд — оплатить проезд. В результате контаминации этих сочетаний «рождается» синтаксическая ошибка *оплатить за что. Мы или платим — за услуги, за продукты, за обучение, за билет, или оплачиваем что-то — покупки, услуги, обучение, проезд.

Слово «вообщем» названо лексическим мутантом.

Срослись в языковом сознании слова в общем и вообще, в результате чего получился «мутант» *вообщем, которого в русском языке нет. Слова, из которых он «слеплен», по смыслу и функции различны.

«Ложить нельзя, потому что стыдно», – говорят филологи из Новосибирска.

Грамматическая норма заключается в том, что класть категорически запрещает приставочные образования (никаких *покласть или *накласть), а корень -лож-, напротив, не терпит «наготы», всегда соединен с приставками: по-, пере-, до-, с-… или постфиксом — ложиться…

Звоните правильно. Об этом в очередной раз напоминают специалисты.

Ударение в личных формах глагола звонить (звонишь, звонят…) давно и устойчиво, вопреки акцентной норме, сместилось на корень. Скорее всего, сопротивление словарей и лингвистов бесполезно: норма в этом слове изменится по примеру аналогичных глаголов на -ить (типа солить и варить, в которых тоже когда-то нормативным было ударение на окончании: солúшь, варúшь, а сейчас в норме — корневое ударение). Но пока этого не произошло, нужно соответствовать орфоэпическим предписаниям.

Мятежный мягкий знак

Главное, не игнорировать процедуру постановки вопроса, при которой мягкие знаки встают на свои места: Он (что делает?) ложится спать рано — Он не привык (что делать?) ложиться спать рано. Отсутствие фонетических различий в этих формах (их финали произносятся одинаково как [ца]) не оправдывает нарушений простой правописной нормы.

Будущее без буквы «ю»

Чейный / кавойный? — Ейный!

Помимо закона аналогии, в речевой практике всесилен «закон экономии речевых усилий», по которому говорящие активно и повсеместно сокращают слова до полуслов: комп, физ-ра, тренька вместо тренировка, препод вместо преподаватель, нал вместо наличные деньги, шиза вместо шизофрения и т.п. (а в письменной речи до квазиаббревиатур (спс, а не спасибо, нзч вместо не за что) или графических символов). Вопреки этому закону, некоторые слова намеренно удлиняются.

«Моё день рождение»

Говорящие все время «сбиваются» на средний род — «моё день рождения». Это нарушает языковую логику. День рождения — подчинительное словосочетание, в котором главным (морфологически и синтаксически) является существительное мужского рода день.

Уступай правильно

Речь идет о написании НЕ вместо НИ в сложных предложениях с уступительными придаточными. Простой пример: Сколько волка ни корми, он все равно в лес глядит.

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