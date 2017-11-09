Новый центр национального образования Заказанья станет базой для подготовки педагогических кадров

В Арске открылась школа на 500 мест с преподаванием на татарском языке. Учреждение станет одним из составляющих структуры Центра национального образования Заказанья и обеспечит преемственность образования. Одно из приоритетных направлений деятельности центра – обучение и воспитание по федеральному государственному образовательному стандарту начального и основного общего образования в 1 – 9-х классах на татарском языке.

«Наше учреждение является центром национального образования. Особенность его структуры – преемственность. Будут работать в тесной связи национальный детский садик, школа и педагогический колледж. То есть дети в садике будут проходить дошкольную подготовку, затем они поступают в школу, а студенты педколледжа смогут проходить практику на базе нашего образовательного учреждения. Выпускники нашей школы смогут поступить в Арский педагогический колледж. Сегодня педколледж является кузницей национальных кадров, на его базе готовят учителей татарского языка, физкультуры, музыки». – цитирует директора учебного заведения Рамиля Мухамадиярова ИА «Татар-информ».

Школа была построена на средства федерального и республиканского бюджетов в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы. Ее строительство стартовало 15 января текущего года, а уже 7 ноября начались учебные занятия.