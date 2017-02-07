Новый проект джаз-оркестра «Зур концерт»

Через несколько минут в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая стартует новый проект Филармонического джаз-оркестра под названием «Зур концерт» («Большой концерт»). Начало в 18:30.

Ожидается участие звезд татарской эстрады: Айдара Сулейманова, Алины Шарипжановой, Эльмиры Галимовой, Эльмира Низамова, Азата и Алсу Фазлыевых, группы «Казан егетләре», Гульнары Тимерзяновой, Айгуль Бариевой, Иркя и многих других.

Автор проекта – заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Лидия Ахметова, дирижер – заслуженный деятель искусств Татарстана Анатолий Василевский.



Источник информации: http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/839077.htm