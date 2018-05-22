Объявлен кастинг для участия в съемках фильма «Зулейха открывает глаза»

Жители Казани могут попробовать себя в роли актеров на съемках фильма «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, кастинги пройдут с 3 по 8 июня.

Для того, чтобы попасть на съемочную площадку, не обязательно иметь опыт работы или профильное образование, уверяют создатели фильма. Только на первом этапе они ищут профессиональных актеров драматических театров для игровых ролей, а на втором будут искать участников массовки, поэтому, в первую очередь, будут обращать внимание на типажи претендентов.

Резюме, заявки в свободной форме и видеовизитки принимаются на электронную почту cinematimekzn@mail.ru.