Объявляется набор на курсы изучения татарского языка!

Со 2 февраля по инициативе ДУМ РТ в десяти мечетях республики стартуют курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар». Занятия организуются в пяти мечетях Казани – “Закабанная”, “Гаилә”, “Тынычлык”, “Әниләр”, “Ярдәм”, а также в мечетях городов Альметьвск, Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга. Обучение в рамках курса пройдет в двух направлениях: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Для посещения уроков установлено наиболее удобное для слушателей время: с 19.00 до 21.00 часов по понедельникам, средам и пятницам. Уроки дадут дипломированные специалисты – филологи татарского языка, а также квалифицированные имамы. Обучение на курсах татарского языка «Без – татарлар» бесплатное.

Телефоны для записи: Мечети Казани: Адрес и телефон Координатор “Закабанная” Казань, ул.Хади Такташа, 26 8(843)537-12-83 Айгуль Махиянова 89179126524 “Әниләр” Казань, ул.Газовая, 18 8(843)277-93-78 Ибрагим хазрат Шайхабзалов 89274221751 “Ярдәм” Казань, ул.Серова., 4А 8(843)223-03-59 Римма Гатина 89178646480 “Гаилә” Казань, ул.Джаудата Файзи, 2 8(843)223-06-62 Рустам хазрат Хайруллин 89172619319 “Тынычлык” Казань, ул.Мелитопольская, 15 8(843)266-34-04 Аббяс хазрат Шляпошников 89253787416 Районные мечети: Набережные Челны Набережные Челны, Новый город, бульвар Энтузиастов, 12 (2/14) Рустам хазрат Шайхвалиев +7(8552)38-67-02 Нижнекамск Нижнекамск, пр.Химиков, 59 Салих хазрат Ибрагимов 89179077779 Елабуга Елабуга, пр.Мира, 2 Халим хазрат Шамсутдинов 89872383157 Зеленодольск Зеленодольск, ул.Ленина, 22А Габделхамит хазрат Зиннатуллин 89600404741 Альметьевск Альметьевск, ул.Марджани, 82А Фахим хазрат Ахметзянов 89276707970