Объявляется набор на курсы изучения татарского языка!

Январь 10, 2018 0

Со 2 февраля по инициативе ДУМ РТ в десяти мечетях республики стартуют курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар». Занятия организуются в пяти мечетях Казани – “Закабанная”, “Гаилә”, “Тынычлык”, “Әниләр”, “Ярдәм”, а также в мечетях городов Альметьвск, Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга. Обучение в рамках курса пройдет в двух направлениях: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Для посещения уроков установлено наиболее удобное для слушателей время: с 19.00 до 21.00 часов по понедельникам, средам и пятницам. Уроки дадут дипломированные специалисты – филологи татарского языка, а также квалифицированные имамы. Обучение на курсах татарского языка «Без – татарлар» бесплатное.

Телефоны для записи:

Мечети Казани: Адрес и телефон Координатор
“Закабанная” Казань, ул.Хади Такташа, 26

8(843)537-12-83

 Айгуль Махиянова 89179126524
“Әниләр” Казань, ул.Газовая, 18

8(843)277-93-78

 Ибрагим хазрат Шайхабзалов 89274221751
“Ярдәм” Казань, ул.Серова., 4А

8(843)223-03-59

 Римма Гатина 89178646480
“Гаилә” Казань, ул.Джаудата Файзи, 2

8(843)223-06-62

 Рустам хазрат Хайруллин

89172619319
“Тынычлык” Казань, ул.Мелитопольская, 15

8(843)266-34-04

 Аббяс хазрат Шляпошников

89253787416
Районные мечети:
Набережные Челны Набережные Челны, Новый город, бульвар Энтузиастов, 12 (2/14) Рустам хазрат Шайхвалиев  +7(8552)38-67-02
Нижнекамск Нижнекамск, пр.Химиков, 59 Салих хазрат Ибрагимов 89179077779
Елабуга Елабуга, пр.Мира, 2 Халим хазрат Шамсутдинов 89872383157
Зеленодольск Зеленодольск, ул.Ленина, 22А Габделхамит хазрат Зиннатуллин 89600404741
Альметьевск Альметьевск, ул.Марджани, 82А Фахим хазрат Ахметзянов 89276707970

 

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