Объявляется набор на курсы изучения татарского языка!

Со 2 февраля по инициативе ДУМ РТ в десяти мечетях республики стартуют курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар». Занятия организуются в пяти мечетях Казани – “Закабанная”, “Гаилә”, “Тынычлык”, “Әниләр”, “Ярдәм”, а также в мечетях городов Альметьвск, Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга. Обучение в рамках курса пройдет в двух направлениях: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Для посещения уроков установлено наиболее удобное для слушателей время: с 19.00 до 21.00 часов по понедельникам, средам и пятницам. Уроки дадут дипломированные специалисты – филологи татарского языка, а также квалифицированные имамы. Обучение на курсах татарского языка «Без – татарлар» бесплатное.
Телефоны для записи:
|Мечети Казани:
|Адрес и телефон
|Координатор
|“Закабанная”
|Казань, ул.Хади Такташа, 26
8(843)537-12-83
|Айгуль Махиянова 89179126524
|“Әниләр”
|Казань, ул.Газовая, 18
8(843)277-93-78
|Ибрагим хазрат Шайхабзалов 89274221751
|“Ярдәм”
|Казань, ул.Серова., 4А
8(843)223-03-59
|Римма Гатина 89178646480
|“Гаилә”
|Казань, ул.Джаудата Файзи, 2
8(843)223-06-62
|Рустам хазрат Хайруллин
89172619319
|“Тынычлык”
|Казань, ул.Мелитопольская, 15
8(843)266-34-04
|Аббяс хазрат Шляпошников
89253787416
|Районные мечети:
|Набережные Челны
|Набережные Челны, Новый город, бульвар Энтузиастов, 12 (2/14)
|Рустам хазрат Шайхвалиев +7(8552)38-67-02
|Нижнекамск
|Нижнекамск, пр.Химиков, 59
|Салих хазрат Ибрагимов 89179077779
|Елабуга
|Елабуга, пр.Мира, 2
|Халим хазрат Шамсутдинов 89872383157
|Зеленодольск
|Зеленодольск, ул.Ленина, 22А
|Габделхамит хазрат Зиннатуллин 89600404741
|Альметьевск
|Альметьевск, ул.Марджани, 82А
|Фахим хазрат Ахметзянов 89276707970