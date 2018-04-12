Одиннадцатиклассники напишут ВПР по биологии

Проверочную работу для выпускников сегодня проведут более 16 тысяч школ из всех регионов России. ВПР по этому предмету состоит из 14 заданий разного уровня сложности, на ее выполнение отводится 1,5 часа, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

ВПР по биологии проверяет освоение учеником базового курса предмета, умение решать элементарные задачи и объяснять биологические процессы и явления. Проверочная работа охватывает такие разделы курса биологии как «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», «Биология как наука. Методы научного познания», «Организм человека и его здоровье».