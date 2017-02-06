Заработные платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров всех государственных и муниципальных учреждений, компаний, предприятий, а также госкорпораций и внебюджетных фондов могут привязать с одной стороны — к зарплате президента страны, с другой — к средним зарплатам работников всех этих организаций, а с третьей — к трудовым успехам начальников. Об этом сообщает «Российская газета» в материале М. Гусенко «Оклады россиян предложили «привязать» к зарплате президента».

Это произойдет, если Госдума поддержит поправки в Трудовой кодекс, разработанные группой депутатов Госдумы. На среду, 8 февраля, намечено рассмотрение этого документа в нижней палате парламента.

Итак, его авторы предлагают ограничить зарплаты руководителей всех руководящих должностей любых государственных и муниципальных организаций и предприятий, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности.

Во-вторых, установить, что ежемесячный должностной оклад, стимулирующие иные выплаты начальников (за исключением выходных пособий, компенсаций в связи с прекращением трудовых договоров) не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям предыдущего календарного года. Для выходных пособий тут сделано исключение, поскольку законодательство и так уже ограничило размером трехкратного среднего месячного заработка, говорится в пояснительной записке к документу.

И в-третьих, сделать их зарплату кратной по отношению к зарплатам всех остальных работников предприятий и учреждений: один к восьми.

Кстати, распространяет законопроект все эти нормы и на членов коллегиальных исполнительных органов, заключающих трудовой договор.

По мнению авторов законопроекта, в случае его принятия, он позволит не допустить чрезмерного и неоправданного расходования бюджетных средств в нынешних условиях и установить принципы социальной справедливости, а также эффективности управления на госпредприятиях.

Источник: https://rg.ru/2017/02/06/oklady-rossiian-predlagaiut-priviazat-k-zarplate-prezidenta.html

Источник иллюстрации: https://ptzgovorit.ru/content/srednyaya-zarplata-v-petrozavodske-vyshe-25-tysyach-rubley-v-mesyac