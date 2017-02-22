Олег Аккуратов: «Для меня музыка – воздух»

Сегодня в 18:00 в Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан (дирижер — заслуженный деятель искусств РТ Анатолий Василевский). С оркестром выступят пианист Олег Аккуратов (г. Ростов -на -Дону) и певица Зоряна Фархутдинова (г.Москва).

Олег Аккуратов — музыкант не видящий свет, но излучающий его! Страдая от рождения полной слепотой, Олег в свои 27 лет добился выдающихся успехов в области музыки. Ему рукоплескали в престижнейших мировых залах, он выступал вместе с Монсеррат Кабалье, Юрием Башметом, Игорем Бутманом, а Людмила Гурченко посвятила ему свою дебютную режиссерскую работу. Виртуозный академический пианист, вдохновенный джазовый импровизатор, певец, аранжировщик в Казани выступит с блистательной Зоряной Фархутдиновой и бессменным Филармоническим джаз-оркестром РТ.

По материалам Министерства культуры Республики Татарстан.