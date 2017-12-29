Ольга Васильева поздравляет учителей с Новым годом

В обращении к преподавателям глава ведомства говорит о планах на 2018 год, отмечает, что предстоит большая работа по созданию единого образовательного пространства, строительству новых школ, детских садов и яслей, повышению конкурентоспособности отечественных вузов.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Новым, 2018 годом!

В преддверии этого теплого семейного праздника мы провожаем уходящий год, подводим его итоги. Ежегодная совокупность событий и достижений всегда уникальна, и можно уверенно сказать: нам есть чем гордиться!

В 2017 году наши ребята привезли медали самой высокой пробы с разных международных предметных олимпиад, российские вузы улучшили позиции в рейтингах, о достижениях российских учёных говорят во всем мире. Этот успех стал возможен благодаря общим целям и труду тех, кто, невзирая на сложность задач, ищет и находит решения в сложнейших научных проектах, учит и воспитывает наших детей, а также родителей, которые любят и верят в их светлое будущее. Ведь именно с образованием связаны самые светлые надежды нашего общества.

В новом году нас ждёт продолжение большой работы по созданию единого образовательного пространства, строительству новых школ, детских садов и яслей, повышению конкурентоспособности отечественных вузов. Предстоит многое сделать в области инклюзивного образования.

Благодарю всех, кто трудится на благо российского образования и науки. Желаю вам в новом, 2018 году добра, удачи, сил и терпения. Пусть сбудутся самые заветные мечты, а мир и любовь станут вашими верными спутниками.

Хочу закончить словами Льва Николаевича Толстого о том, как быть счастливым: «надо верить в возможность счастья»!

С Новым, 2018 годом!