Опубликован 94-й номер электронного журнала с планами уроков учителей

В электронном журнале «Магариф. РФ» собраны более 1500 планов уроков, сценариев школьных праздников, методических работ, контрольно-измерительных материалов по всем школьным предметам. Опубликован 94 номер журнала, который содержит планы уроков, технологические карты, сценарии литературных вечеров.

В последний номер электронного номера вошли следующие работы:

Сейчас редакция работает над 95-м номером.

Читайте, используйте в работе со своими учениками, публикуйтесь сами!