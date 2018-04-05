Опубликован 94-й номер электронного журнала с планами уроков учителей

В электронном журнале «Магариф. РФ» собраны более 1500 планов уроков, сценариев школьных праздников, методических работ, контрольно-измерительных материалов по всем школьным предметам. Опубликован 94 номер журнала, который содержит планы уроков, технологические карты, сценарии литературных вечеров.
В последний номер электронного номера вошли следующие работы:
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Конспект НОД по лепке в подготовительной группе «Новогодняя ёлка»
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Роль методиста на современном этапе развития муниципальной методической службы
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Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации межпредметных связей в условиях реализации ФГОС
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Взаимоотношения человека с природой как фактор развития биосфер
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Сейчас редакция работает над 95-м номером.
Читайте, используйте в работе со своими учениками, публикуйтесь сами!