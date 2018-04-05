Опубликован 94-й номер электронного журнала с планами уроков учителей

Апрель 5, 2018 0

В электронном журнале «Магариф. РФ» собраны более 1500 планов уроков, сценариев школьных праздников, методических работ, контрольно-измерительных материалов по всем школьным предметам.  Опубликован 94 номер журнала, который содержит планы уроков, технологические карты, сценарии литературных вечеров.

В последний номер электронного номера вошли следующие работы:

  1. Растить гражданина

  2. Конспект НОД по лепке в подготовительной группе «Новогодняя ёлка»

  3. Удивительная ромашка

  4. Грибы

  5. Гаилә учагы

  6. Нокта, туры, кисемтә

  7. Туган ягы кирәк кешегә

  8. Роль методиста на современном этапе развития муниципальной методической службы

  9. Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации межпредметных связей в условиях реализации ФГОС

  10. Взаимоотношения человека с природой как фактор развития биосфер

  11. Сүзләрне иҗекләргә бүлү. Кабатлау

  12. Кошлар – безнең дусларыбыз

  13. Проблемы использования ФГОС на уроках истории

  14. Туган җирдән аермасын язмышлар

  15. Казаным-гүзәл калам

Сейчас редакция работает над 95-м номером.

Читайте, используйте в работе со своими учениками, публикуйтесь сами!

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