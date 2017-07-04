Опубликован список педагогов, претендующих на грант Минобрнауки РТ

Июль 4, 2017 0

В Министерстве образования и науки  республики подвели итоги экспертизы материалов, представленных на грант «Лучший работник  сферы воспитания и дополнительного образования детей».  

Определены получатели гранта в следующих номинациях:

  1. «Лучший педагог дополнительного образования детей»,
  2. «Лучший методист дополнительного образования»,
  3. «Лучший педагог-организатор»,
  4. «Лучший педагог-психолог психолого-педагогической службы (ППМС-центра)»,
  5. «Лучший педагог-психолог образовательной организации, государственной бюджетной образовательной организации».

Пресс-служба ведомства сообщает, что, согласно приказу от 10.04.2017 «О гранте «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей», и в соответствии с решением экспертных групп грант получат 225 педагогов.

Список претендентов здесь.

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