Опубликован список педагогов, претендующих на грант Минобрнауки РТ

В Министерстве образования и науки республики подвели итоги экспертизы материалов, представленных на грант «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей».

Определены получатели гранта в следующих номинациях:

«Лучший педагог дополнительного образования детей», «Лучший методист дополнительного образования», «Лучший педагог-организатор», «Лучший педагог-психолог психолого-педагогической службы (ППМС-центра)», «Лучший педагог-психолог образовательной организации, государственной бюджетной образовательной организации».

Пресс-служба ведомства сообщает, что, согласно приказу от 10.04.2017 «О гранте «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей», и в соответствии с решением экспертных групп грант получат 225 педагогов.

Список претендентов здесь.