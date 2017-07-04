Опубликован список педагогов, претендующих на грант Минобрнауки РТ

В Министерстве образования и науки республики подвели итоги экспертизы материалов, представленных на грант «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей».
Определены получатели гранта в следующих номинациях:
- «Лучший педагог дополнительного образования детей»,
- «Лучший методист дополнительного образования»,
- «Лучший педагог-организатор»,
- «Лучший педагог-психолог психолого-педагогической службы (ППМС-центра)»,
- «Лучший педагог-психолог образовательной организации, государственной бюджетной образовательной организации».
Пресс-служба ведомства сообщает, что, согласно приказу от 10.04.2017 «О гранте «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей», и в соответствии с решением экспертных групп грант получат 225 педагогов.
Список претендентов здесь.