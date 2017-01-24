Опять новый секс-скандал?

Сегодня на телеканале Рен ТВ появилось видео о скандале в “Лиге школ”.

Не успел отгреметь секс-скандал в элитной Московской школе №57, о которой также писало наше издание, как в федеральных СМИ разразился новый. В начале этой недели федеральные СМИ опубликовали материалы о сексуальных нравах в образовательном учреждении «Лига школ». Как сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного ГСУ СКР, изданию «Лента.ру», на основании изложенных публикаций о насилии над детьми, правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Как пишут федеральные СМИ, предположительно, руководство учебного заведения в течение 25 лет совершало развратные действия в отношении учениц. В 2015 году «Лига школ» была реорганизована и прекратила свое существование.

Как заявила Юлия Иванова: «Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности детей происходили также на территории школы».

Сексуальные скандалы, к сожалению, не обошли и нашу республику. Буквально несколько дней назад было пересмотрено решение по делу об учительнице из Альметьевска. Она заплатила потерпевшей 40 тысяч рублей и ей вместо трех лет условно дали 2 года 8 месяцев.

На появление подобных скандалов и распущенность нравов среди молодежи, возможно, влияют и федеральные телевизионные каналы, которые посреди дня показывают откровенные передачи и фильмы с элементами агрессий и сексуального насилия.