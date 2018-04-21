Организаторы «Бессмертного полка» в Казани в этом году планируют собрать 120 тыс. участников

Ожидается, что в этом году в Казани во Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» примут участие 120 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», пишет ИА «Татар-информ».

В Казани колонна пройдет тем же маршрутом, что и в прошлом году: участники соберутся на пересечении ул. Карла Маркса с ул. Горького, Толстого и Муштари. «Бессмертный полк» проследует по ул. Карла Маркса через ул. Лобачевского мимо парка «Черное озеро», далее по ул. Кремлевской на пл. 1 Мая и спустится к пл. Тысячелетия, где участников шествия будет ждать праздничная программа.

Формировать колонну «Бессмертного полка» начнут в 13.30, само же шествие в Казани начнется в 15.00.

Участники Международного молодежного образовательного проекта «СОЮЗ — Наследники Победы» из более 50 городов России будут нести Знамя Победы площадью более 200 кв. м во главе шествия. Как отмечают организаторы, это станет «еще одним примером единения всех жителей страны в „Бессмертном полку“».

Акция «Бессмертный полк» состоится во всех муниципальных образованиях Татарстана.