Осенью 2017 года Рособрнадзор продолжит апробацию устной части ГИА-9 по русскому языку

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) осенью 2017 года продолжат апробацию моделей устной части ГИА-9 по русскому языку. По ее итогам будет принято решение о форме и сроках включения устного компонента в систему ГИА, пишет Рособрнадзор.

Нужно отметить, что выпускники 9 и 11 классов, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году, пройдут только письменный экзамен.

Пилотная апробация двух организационных моделей устного экзамена по русскому языку была проведена осенью 2016 года в трех регионах России: Татарстане, Московской области и Чеченской Республике. Тогда результаты апробации были проанализированы экспертами. Осенью 2017 года планируется провести широкомасштабную апробацию уже доработанных моделей в большинстве субъектов РФ.

Первая из двух моделей устного экзамена по русскому языку аналогична организационно-технологической модели устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам: экзамен проводится за компьютером с использованием специального программного обеспечения и аудиогарнитуры. Учащийся получает задания, на которые дает устные ответы. Эти ответы записываются и направляются для дальнейшей проверки экспертам.

Вторая модель предполагает проведение устного экзамена в форме беседы на выбранную тему с членами экзаменационной комиссии. При этом в аудитории присутствует независимый эксперт, который оценивает качество устной речи экзаменуемого.

До введения устной части экзамена по русскому языку в систему государственной итоговой аттестации предстоит решить ряд вопросов, призванных обеспечить равенство возможностей для всех участников экзамена, в том числе участников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того должны быть решены вопросы технологического обеспечения ГИА, так как русский язык является обязательным для выпускников и самым массовым экзаменом.

Источник информации: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6132

Источник фотографии: http://s1literator.ucoz.ru/load/lenta_novostej/20