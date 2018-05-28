Основной период ЕГЭ-2018 открывают экзамены по географии и информатике

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали более 81 тысячи участников, из ни 80 тысяч – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 1869 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 24 тысяч человек, в том числе почти 23 тысячи выпускников текущего года. Экзамен пройдет в 1552 ППЭ.

Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение.

Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.