Основные правила питания за новогодним столом

Главный внештатный диетолог РТ и врач-диетолог Университетской клиники КФУ Венера Аверкиева рассказала о принципах культуры питания в преддверии праздников.

Ключевое правило, которого вы должны придерживаться – это разумное питание, без излишеств.

Например, при приготовлении праздничных блюд можно использовать менее калорийные продукты: заменить колбасу в салате «Оливье» куриной грудкой или говядиной, консервированный горошек – замороженным, соленый огурец – свежим, майонез – йогуртовой заправкой. Основные же блюда лучше тушить или запекать, а не жарить.

Кроме того, есть отличные способы обмануть свой организм. Если правильно сервировать стол, то за ним вы съедите намного меньше. Для этого надо просто использовать яркую посуду и салфетки, выбрать большие тарелки, которые займут половину стола. Визуальное насыщение, по словам специалиста, будет предшествовать насыщению пищей.

Утром 1 января будет полезно запустить свой организм при помощи стакана теплой воды с лимоном.