Воспитатель из Болгара выиграла этап конкурса «Я говорю и работаю на татарском-2017»

Победителем на муниципальном этапе республиканского конкурса воспитателей детсадов «Я говорю и работаю на татарском-2017» среди русскоязычных воспитателей стала Валентина Мокрова из детского сада в Болгаре «Антошка», пишет ИА «Татар-информ»

В конкурсе профмастерства на базе городского детского сада «Родничок» участвовали 9 воспитателей. Конкурсанты прошли несколько этапов: представляли визитные карточки, творческие номера, соревновались в знании языка, умении обучать детей интересным играм.

В число призеров конкурса вошли Вера Осинцева (2-е место) и Юлия Пензина (3-е место), а участие в этих состязаниях приняли Елена Чуксина, Анастасия Андриянова, Анастасия Гусева, воспитатели городских детских садов «Солнышко» и «Теремок», Галина Ловчева, Ирина Елистратова и Наталья Спирчагова из кузнечихинского, антоновского и гулюшинского дошкольных учреждений.

Победитель и призеры конкурса получили грамоты и денежные сертификаты, участники – благодарственные письма. А видеоролик «Я и мои воспитанники говорим на татарском» Валентины Мокровой будет представлять Спасский район в следующем, заочном туре этого конкурса, который пройдет в Арске.