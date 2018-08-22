Отклик трагедии в Алексеевском районе дошел до Ольги Васильевой

В социальных сетях бурно обсуждается инициатива, с которой выступила министр просвещения РФ Ольга Васильева. Ведомство готовит законопроект, предусматривающий ограничение максимального количество детей в семье усыновителя, включая родных и приемных, до трех. Документ может вступить в силу с 1 января 2020 года.



Отмечается, что необходимость внесения поправок в законодательство назрела в результате преступлений против детей, которые произошли в ряде субъектов. Одна из трагедий ужаснула и жителей Татарстана. 4 августа в одном из домов деревни Горка Алексеевского района было обнаружено тело 9-летней девочки, воспитывавшейся в приемной семье. По подозрению в убийстве задержан 39-летний опекун. Известно, что девочка воспитывалась вместе с тремя своими братьями и сестрами. Помимо них у пары были двое собственных детей.

«Магариф» обратился за разъяснениями в профильное ведомство одного из крупных городов Татарстана. В отделе опеки и попечительства г. Набережные Челны мы спросили, не ожидается ли изменений в процедуре усыновления. «Пока официальных заявлений не поступало, нас не просили внести предложения. Что касается статистики по нашему городу, на территории Набережных Челнов проживают 330 усыновленных детей в возрасте от 1 до 18 лет. На очереди на усыновление состоят 60 семей. Всего на учете в городском отделе опеки и попечительства 708 подопечных. 113 из них воспитываются в приемных семьях, но эта цифра каждый день меняется», — сказала начальник отдела Роза Гернер.

В Татарстане много родителей, которые воспитывают нескольких приемных детей. По-мнению, одной из таких — Малики Гильметдиновой, усыновление требует серьезной моральной и материальной подготовки. «Безусловно, необходимо тщательно проверять семьи, которые решают взять ребенка на воспитание. Родители должны быть готовы к этому ответственному шагу как морально, психологически, так и материально. К сожалению, те, кто делает это не обдуманно, могут столкнуться с множеством проблем. Не исключены и трагические случаи. Думаю, что у инициаторов законопроекта есть основания вносить изменения в сложную процедуру. Количество приемных детей в семье не играет роли. Главное в том, чтобы семья могла воспитать малышей счастливыми», — рассказала Малика Рифкатовна.

Малика Гильметдинова основала в одной из деревень Тюлячинского района Дом «Семейный очаг» и взяла на воспитание 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы долгие годы готовились взять детей под опеку. Обустроили два больших дома всем необходимым. К счастью, дети уже подросли. В этом году самая младшая девочка пойдет в первый класс. Малыши, которые не могли самостоятельно передвигаться, уже ходят. Кто-то не умел говорить, а теперь свободно разговаривает», — поделилась Малика Гильметдинова.

Дамира Халиуллина, усыновившая троих детей, считает, что ограничивать семью в количестве детей нельзя: «Если человек хочет усыновить ребенка, пусть усыновляет. Это не всякий может сделать. Зачем ограничиваться тремя детьми, если семья хочет и может усыновить больше? Все равно же можно узнать, какой это человек, сможет он дать хорошее воспитание или нет. Мы с мужем усыновили одного мальчика. Через некоторое время нам позвонили из органов опеки и предложили взять к себе еще двоих: мальчика и девочку. Два года назад мой муж умер. А эти дети – моя отрада. В их устах всегда слово «мама». Они всегда волнуются за меня. Если заболею, начинают кружить рядом мной со словами “Мама, ты заболела? Мама, тебе что-то нужно?”. Я счастлива с ними».