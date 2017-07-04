Открылась школа на 71 класс

В одном из поселков новой Москвы открылась самая большая в городе школа. Она начнет работать уже с нового учебного года. Школа рассчитана на 1775 детей.

Планируется собрать 71 класс. В каждом из них будет учиться по 25 человек. Здесь оборудованы десять кабинетов иностранного языка, четыре компьютерных класса и мастерские. «Российская газета» пишет, что есть отдельная спортивная зона с пятью залами, бассейн и хореографический зал с балетным станком. На территории школы построены поля для футбола, волейбола и баскетбола, зона воркаута и беговая дорожка.