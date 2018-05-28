Открыто интернет-голосование за номинантов конкурса «Врач года – Ак чәчәкләр-2018»

На сайте министерства здравоохранения РТ открыто интернет-голосование за номинантов Республиканской премии «Врач года – Ак чэчэклэр».

В конкурсе 2018 года представлено пять номинаций, в каждой из которых (кроме номинации «Легенда здравоохранения») три достойных кандидатуры или коллектив врачей (номинация «Уникальный случай»), допущенных членами конкурсной комиссии к финальному голосованию. Победители будут определены на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан. Важную роль при выборе победителя сыграет интернет-голосование.