Павел Зенькович назначен заместителем министра образования и науки РФ

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителем министра образования и науки РФ Павла Зеньковича, ранее занимавшего должность начальника управления общественных проектов Администрации Президента России.

«Назначить Зеньковича Павла Станиславовича заместителем Министра образования и науки Российской Федерации», — говорится в распоряжении председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Ранее о грядущем назначении сообщил директор Департамента информационной политики Минобрнауки РФ Андрей Емельянов. По данным СМИ, Певел Зенькович может занять пост в качестве статс-секретаря. На официальном сайте министерства он пока не представлен в соответствующем разделе.

Павел Станиславович Зенькович родился 19 июня 1978 года. В 1999 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ. После окончания вуза работал в Министерстве иностранных дел. С 2004 года работал в пресс-службе Администрации Президента РФ, а 2006 году — в оргкомитете саммита G8 в Санкт-Петербурге.

С 2007 года Павел Зенькович был помощником первого вице-премьера Сергея Иванова. В 2008 году занял пост заместителя директора департамента пресс-службы и информации Правительства РФ.

Во время президентской кампании 2012 года Зенькович работал заместителем главы предвыборного штаба Владимира Путина Станислава Говорухина. С марта 2012 года занимал пост заместителя начальника управления Президента РФ по внутренней политике.

20 октября 2012 года Павел Зенькович был назначен начальником управления Президента РФ по общественным проектам.

Напомним, в конце января на должность заместителя министра образования и науки РФ был назначен академик РАН Григорий Трубников.

Источник: http://www.ug.ru/