Педагоги РТ объединились для создания проектов Российского движения школьников

Сегодня в Казани открылся первый республиканский форум «РДШ – воплощаем опыт в будущее». Он собрал педагогов-организаторов, реализующих программы Российского движения школьников в образовательных организациях Татарстана. Планируется разработать проекты, которые будут интересны детям, сообщила на мероприятии заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, пишет ИА «Татар-информ».

Сейчас Российское движение школьников в республике объединяет 610 школ.

«Форум педагогов-организаторов образовательных учреждений, которые участвуют в Российском движении школьников, мы проводим впервые. Ранее мы собирали школьный актив, проводили образовательные программы, – подчеркнула представитель Минобрнауки РТ. – Ключевую роль в качестве наставника в любой школе играет в первую очередь педагог-организатор. От его инициативы, желания работать с детьми зависит конечный результат».

Форум проводится для объединения педагогов, обмена опытом лучшими практиками и координации работы по ключевым направлениям движения, пояснила замминистра.

Российское движение школьников было создано в 2015 году указом Президента РФ. Татарстан в 2016 году первым из регионов страны официально вступил в ряды РДШ. Членами общественной детской организации тогда стали активисты из 50 пилотных школ республики.

Движение развивается по четырем направлениям. Это, в частности, гражданское и патриотическое воспитание, информационно-медийная поддержка, личностное развитие и гражданская активность.

РДШ объединило детей из всех субъектов России. «Ребятам важно чувствовать себя частью большого детского движения. Оно формирует общероссийскую идентичность, дает возможность коммуникации», – уверена Л. Сулима.

«Сегодня необходимо разработать проекты, которые будут интересны ребятам. У нас очень сильная молодежная политика. На форуме мы примем совместный план работы на 2018 год, – добавила она. – Татарстан можно назвать точкой опоры для РДШ, поскольку нас очень ценит Росдетцентр».

На пленарном заседании форума обсуждались основные векторы развития татарстанского отделения РДШ, ключевые проекты, реализация мероприятий дорожной карты и другие темы.

«Сейчас есть возможность объединиться всем вместе и работать, чтобы наши дети могли себя реализовывать», – заключила Сулима.