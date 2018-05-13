По всему Татарстану стартовали лесные субботники с участием представителей власти

по всему Татарстану стартовала акция «Чистые леса Татарстана-2018», организованная Министерством лесного хозяйства республики. В ней приняли участие представители власти – сотрудники министерств, ведомств, судебных органов и прокураторы, а также представители общественности, пишет ИА «Татар-информ».

К участвующим в субботниках чиновникам традиционно присоединились волонтеры, активисты и местные жители.

Министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров тоже не остался в стороне. Он принял участие в уборке леса в поселке Высокая Гора.

«Акция «Чистые леса Татарстана» проводится на протяжении восьми лет. Если вспомнить историю, лес убирался постоянно, просто были разные формы. Сегодня по республике акция организована практически во всех лесничествах. Всего в акции примут участие около 7 тыс. жителей, они очистят леса от бытового мусора и валежника», – рассказал Равиль Кузюров.

Сегодня планируется очистить около 300 га леса, отметил министр и добавил, что проблема санитарного состояния лесов не сводится только к бытовому мусору.

«Это связано со спелыми перестойными насаждениями в нашем лесном фонде. К сожалению, пока законодательство не позволяет нашим лесхозам осуществлять сплошные рубки этих насаждений. Они у нас находятся в разделе по рубкам главного пользования, и мы их должны реализовывать через соответствующие аукционы, где они не совсем востребованы. В связи с этим породный состав деревьев начинает заболевать. Естественно, появляется новый валежник, естественно, появляется много невостребованной древесины. Министерством регулярно проводится работа по очищению леса, и мы надеемся на изменение законодательства, которое позволит осуществлять рубку спелых перестойных насаждений, чтобы мы могли начать новое лесовосстановление», – обратил внимание Кузюров.

Убранный на субботнике мусор будет вывозиться на полигоны. «С момента наступления лесного сезона, старта акции и в рамках санитарно-экологического двухмесячника собрано около 1,7 тыс. куб. м мусора с 630 га», – сообщил министр.

Сегодня в субботнике в Высокогорском районе приняли участие примерно 300 человек. На территории, которую им предстояло очистить, в основном были заметны следы отдыха местных жителей – типичные для пикников бутылки и фантики, а также следы костров.

«Я сейчас прошлась и увидела, что мусора вдоль дороги достаточно много, это в основном бутылки, пакеты, пачки от сигарет. Встречала даже пакеты с мусором: видимо, местные жители собрали его после пикника и оставили в надежде, что кто-то придет и заберет его», – заметила начальник отдела организационной работы Минлесхоза Наталья Тюкаева.

Кроме этого, активисты распилили старые сухостойные деревья, которые также будут вывезены с территории.

Акция «Чистые леса Татарстана» проводится каждый год летом и осенью. В этом году она проходит с 25 апреля по 25 июня и с 15 сентября по 15 ноября.

В прошлом году в акции приняли участие 29 тыс. человек. Им удалось вывезти свыше 4 тыс. куб. м мусора, отремонтировать 157 лесных беседок, указателей и щитов, а также очистить и благоустроить 21 родник.