Победительница «Детского Евровидения» выступит в Татарстане

14-летняя Полина Богусевич, победившая на днях в Международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2017», выступит на гала-концерте Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна» в Казани.

30 ноября Полина исполнит для татарстанцев песню, с которой одержала победу в финале песенного конкурса. Завтра состоится концерт-презентация проекта «Добрая волна». Она будет записана и выйдет в телевизионный эфир на федеральном телеканале НТВ на новогодних каникулах, сообщается на сайте мэрии города. На одной сцене выступят дети с ограниченными возможностями здоровья, студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого из разных городов России, а также звезды российской эстрады – Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анита Цой, Доминик Джокер, Дина Гарипова и, конечно, маэстро Игорь Крутой.