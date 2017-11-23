Почему челнинскому учителю предпочли Гарри Поттера?

В соцсетях распространилась фотография рекламного баннера одной из городских газет Татарстана, на котором изображен исполнитель главной роли фильма про Гарри Поттера. Учитель одной из челнинских школ Раушан Валлиуллин опубликовал пост в соцсетях, где написал: «Мне звонили и предлагали стать лицом осенней подписной кампании в Татарстане, но я отказался, а Рэдклифф вот взялся». Мы решили разыскать автора этого забавного поста. Между тем, оказалось, что он отчасти похож на героя фильма.

В телефонном разговоре Раушан Фаизович сообщил, что это шуточная публикация. «Ха-ха, это была шутка. я наткнулся на баннер «Лениногорских вестей» и решил написать об этом», — признался учитель. На наш вопрос о том, согласился бы он стать лицом подписной кампании журнала «Магариф», мужчина ответил: «Почему бы и нет? Я читаю ваш журнал, в нем публикуются хорошие материалы для педагогов».

В ходе шуточного диалога мы коснулись темы преподавания татарского языка в школах. Оказалось, что Раушан Фаизович обеспокоен сегодняшней ситуацией. Более того, учитель истории готовится предложить альтернативу татарскому языку. Подробнее об этом читайте в интервью.