Почти 1000 жительниц Татарстана получат пособие на первенца

Новая ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена 979 жительницам Татарстана. Размер пособия для мам республики в текущем году составляет 8490 рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Минтруда РТ.

Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. По условиям программы мать и ребенок должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории нашей страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Татарстан за второй квартал 2017 года в размере 13713 руб.