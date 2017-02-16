Почти на треть урезано финансирование ведущих вузов России

Власти почти на треть уменьшили финансирование ведущих российских университетов. 10 февраля премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Таким образом, финансирование ведущих университетов России в 2017–2019 годах будет сокращено на 12,7 млрд руб.

В предыдущем постановлении от 16 марта 2013 года предполагалось, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов будет выделено 14,5 млрд руб.

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. Изменений по объемам финансирования на 2020 год нет.

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