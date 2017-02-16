Почти на треть урезано финансирование ведущих вузов России

Февраль 16, 2017 0

Власти почти на треть уменьшили финансирование ведущих российских университетов.  10 февраля премьер Дмитрий Медведев  подписал соответствующее постановление.  Таким образом, финансирование ведущих университетов России в 2017–2019 годах будет сокращено на 12,7 млрд руб.

В предыдущем постановлении от 16 марта 2013 года предполагалось, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов будет выделено 14,5 млрд руб.

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. Изменений по объемам финансирования на 2020 год нет.

read-2007119_640

Источник фотографии: pixabay.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *