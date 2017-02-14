Погибая, не умрёт герой

15 февраля 2017 года исполняется 111 лет со дня рождения известного татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Ежегодно в этот день из архивов Национального музея Татарстана выносят подлинники знаменитых «Моабитских тетрадей» поэта-героя, как самые дорогие реликвии татарского народа.

Это право предоставляется одному из почетных жителей Казани. В этом году такой чести удостоился ведущий артист Татарского академического государственного театра им. Г. Камала, лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля 2015 г. – Эмиль Мансурович Талипов. С 12.00 до 16.00 у всех жителей и гостей столицы будет уникальная возможность увидеть крохотные самодельные тетради, которые, пройдя через десятки рук, фронты и войны дошли до нас. В фонды музея они попали в 1966 году и хранятся в специальном сейфе при особых условиях.

Кроме того, в этот день будет работать выставка «Погибая, не умрет герой…». Также будут вручены удостоверения членам Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Республике Татарстан, деятельность которого направлена на изучение и популяризацию военной истории России.

По материалам Министерства культуры РТ.