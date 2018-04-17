Получить паспорт болельщика в Казани можно в центре выдачи FAN ID на Баумана

Паспорт болельщика (FAN ID) необходимо оформить всем, кто собирается попасть на футбольные матчи Чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Татар-информ».

Для получения документа необходимо сначала приобрести билет на игру, затем оформить заявку на получение паспорта болельщика. Это можно сделать на официальном сайте fan-id.ru или в центре выдачи паспортов болельщика.

Главный центр FAN ID в Казани находится на Баумана, 44/8, позже откроется еще несколько пунктов выдачи паспортов.

Потребуется номер одобренной заявки на приобретение билета или номер самого билета, а также данные документа, удостоверяющего личность, для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении.

После оформления заявки необходимо дождаться ее одобрения. Уведомления о статусе заявки приходят в sms-сообщениях и по электронной почте.

Получить FAN ID можно по почте или в центре выдачи паспортов болельщика. Для этого также потребуется оригинал документа, удостоверяющего личность, данные которого были указаны в заявке и, собственно, сам номер заявки.

При покупке нескольких билетов одним человеком, всем желающим попасть на стадион также необходимо оформить паспорта болельщиков и забрать их в пунктах выдачи.

Этот бесплатный документ дает возможность не только посетить матч, но и получить дополнительные преимущества. Например, можно без визы въехать на территорию России, бесплатно проехать в специальных поездах между городами-организаторами или доехать на общественном транспорте до стадиона