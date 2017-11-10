Попросили отменить «двойки» по одному из школьных предметов

Общественники попросили Минобрнауки изменить процедуру оценки школьников на уроках физической культуры, ссылаясь на то, что дети получают травмы, пытаясь заработать хорошую оценку. Об этом пишет «Российская газета». Учебной программой предусмотрено выполнение упражнений различной сложности. Вместе с тем учителя могут не располагать полной информацией о состоянии здоровья учеников.

Ранее сообщалось о том, что в 2016/17 учебном году во время уроков физкультуры погибли 211 школьников. Об этом свидетельствуют данные статистики.