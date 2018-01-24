Поручено воссоздать национальный педагогический институт

Комплексном плане действий Правительства РТ по реализации послания Президента РТ Рустама Минниханова Госсовету предполагает воссоздание Национального педагогического института.

Согласно документу, Минобрнауки Татарстана совместно с Академией наук должно разработать концепцию по воссозданию национального педагогического института. Об этом стало известно еще осенью 2017 года. Тогда на ежегодном послании Президента РТ Госсовету Рустам Минниханов сообщил о том, что есть необходимость воссоздания такого вуза.



Ранее «Магариф» сообщал о том, что в комплексном плане также предусмотрена разработка новых учебников для обучения татарскому языку и литературе.