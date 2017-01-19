Появилось видео встречи Владимира Путина и Минтимера Шаймиева

Появилось видео встречи Президента России Владимира Путина, Премьер-министра Дмитрия Медведева и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, на которой глава государства поздравил первого Президента РТ с грядущим юбилеем, сообщает Первый канал. Напомним, Минтимер Шаймиев отметит свое 80-летие завтра, 20 января.

Российский лидер преподнес юбиляру в подарок карту древней Тартарии.

«Трудно понять, кто на этой территории тогда жил. Просто это говорит о нашей общей истории. Хочу поблагодарить вас за работу в предыдущие годы и за то, что вы делаете сейчас», – обратился Владимир Путин к первому Президенту Татарстана.

«Наша история была непростой, мы жили под разным идеологическим давлением. В эти годы произошло и происходит пробуждение самосознания российского народа. По-другому и быть не может», – сказал в ответ Минтимер Шаймиев.

По материалам ИА «Татар-информ».