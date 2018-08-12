Правительство выделило 1 миллиард рублей на строительство школ

Премьер-министр РФ Дмитний Медведев подписал распоряжение о выделении 1,013 миллиарда рублей на строительство и развитие школ в Краснодарском крае, Костромской и Саратовской областях. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

Средства будут направлены на строительство школы на 120 мест в поселке Якшанга Поназыревского муниципального района Костромской области, создание 1,1 тысячи новых мест в общеобразовательных организациях в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района Саратова, а также разработку проектно-сметной документации на строительство образовательного комплекса в Сочи

Финансирование строительства осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования».