Правительство выделит КФУ 849,2 млн рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 21 российскому вузу 10,3 миллиарда рублей. В списке университетов есть и КФУ. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

Субсидии предоставляются вузам в рамках программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются на 21 федеральный вуз.

Указ от 17 февраля предусматривает то, что эти субсидии помогут повысить конкурентоспособность этих вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Такие же по объему субсидии получат МФТИ, МИСиС, ВШЭ, МИФИ, Новосибирский госуниверситет и Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики.