Предложили создать сайт о проблемах школьного питания

В скором времени в России может появиться сайт, пользователи которого смогут обмениваться рецептами, обсуждать новшества, которые могли бы улучшить ситуацию с питанием в школах, пишет «Российская газета».

С инициативой о создании сайта выступили эксперты. По их мнению, так сельские школы, питание в которых отличается качеством и ценой, смогут делиться положительным опытом с городскими образовательными учреждения. К примеру, «Мәгариф» писал о Девятернинской школе Агрызского района, где на трех гектарах земли школьники выращивают овощи и фрукты. Они включены в школьное меню, по этой причине цена обедов значительно ниже, чем в городских школах. Также наша редакция побывала в Шалинской школе Пестречинского района, где в этом году на пришкольной территории вырастили 1,5 тонны капусты, засолили 120 банок помидоров и огурцов. Родители учащихся платят за питание лишь 300 рублей в месяц.

На сайте так же могут быть собраны все требования к маркировке и сопровождающим документам на продукцию для школ.