Предпринимателям — клиентам банков, приостановивших работу, могут засчитать пенсионные платежи

«В отделении Пенсионного фонда России по Республике Татарстан по согласованию с Пенсионным фондом России действует Комиссия по рассмотрению в досудебном порядке заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по зачету платежей, списанных с расчетного счета, но не перечисленных банком в бюджеты Пенсионного фонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — сообщает пресс-служба фонда.

Данное решение принято впервые в подобной практике и не имеет прецедентов. Как правило, зачисление платежей принималось только после соответствующего решения арбитражного суда. Для зачета платежей клиенту банка необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту регистрации. При себе необходимо иметь следующие документы:

заявление (в произвольной форме) на имя начальника Управления Пенсионного фонда о признании обязанности по уплате взносов исполненной;

копию платежного поручения с отметкой банка о его исполнении;

выписку банка, содержащую сведения о списании сумм страховых взносов с расчетного счета.

По материалам ИА «Татар-информ».