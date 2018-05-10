Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников KazanSummit

Май 10, 2018 0

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» огласил приветствие Президента России Владимира Путина, сообщает ИА «Татар-информ».

Фото:president.tatarstan.ru

Фото:president.tatarstan.ru

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». В повестке дня вашей встречи вопросы, касающиеся развития международного сотрудничества, торговли и инфраструктуры и других сфер. Предстоит обсудить различные аспекты экономических и научно-технологических организаций, пути борьбы с бедностью…» — отметил Президент РФ.

Путин заметил, что Россия поддерживает усилия стран, участвующих в саммите, направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды международных экономических отношений. Кроме того, глава государства подчеркнул важность роста конструктивных партнерских отношений между Россией и государствами исламского мира.

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«Придаем большое значение работе группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» благодаря Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Желаем вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго», — огласил Минниханов приветствие Президента страны.

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