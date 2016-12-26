Президент РТ поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства «Татфондбанка»

Президент РТ Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства ПАО «Татфондбанк», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Сегодня на совещании с участием представителей правоохранительных органов республики Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с обращениями юридических лиц – клиентов ПАО «Татфондбанк» и вкладчиков.

А также дал указание принять меры процессуальной реакции в отношении руководства финансового учреждения. Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

По материалам ИА «Татар-информ»