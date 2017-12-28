Президент РТ учредил государственную премию им. Мирзы Махмутова за достижения в области образования

Учителя смогут получить Государственную премию имени выдающегося российского педагога и востоковеда, академика Академии наук РТ и Российской академии образования, заслуженного деятеля науки РФ Мирзы Махмутова. Соответствующую премию учредил Рустам Минниханов.

Ежегодно ко Дню учителя, 5 октября, будут присуждаться две премии в размере 100 тысяч рублей каждая. Премия предназначена для стимулирования научной и научно-методической деятельности педагогов и увековечения памяти выдающегося российского педагога Мирзы Исмаиловича Махмутова, который внес большой вклад в национальное образование.

Согласно документу, претендовать на премию смогут педагогические работники образовательных организаций Татарстана за значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовку педагогических кадров и внедрение эффективных технологий в образовательный процесс.

Почетный знак будет изготовлен из металла с покрытием золотистого цвета. На его лицевой стороне будет изображен портрет академика Мирзы Махмутова. На оборотной стороне разместится надпись «За научно-практические достижения в образовании».