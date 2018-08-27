Президенту РТ рассказали об успешном образовательном проекте

Август 27, 2018 0

Рустам Минниханов встретился со студенческой молодежью Татарстана.  Глава республики побывал в Высокогорском районе,  где 26 августа стартовала третья заключительная смена V Cтуденческого образовательного форума. Смена собрала 900 студентов высшего и среднего образования, которым интересна тема карьерных траекторий студенческой молодежи.P80827-163016

Участники смены рассказали Президенту РТ о добровольческом движении в республике.  Победитель конкурса «Волонтер года — 2015» Рената и волонтер серебряного возраста Наиля Ибрагимова  поведали о своем опыте участия в международных событиях в качестве волонтеров.

Рустам Минниханов обратился к студентам  и рассказал о том,  что развитию добровольческого движения в Татарстане способствовала Универсиада, одним из условий проведения  которой было собрать в Казани 20 тысяч волонтеров.  Как отметил Президент,  это стало успешным республиканским опытом.

Активисты высказали идею создания в Татарстане Единого ресурсного центра по развитию добровольчества.  Подобный центр мог бы объединить все виды волонтерства: событийное,  экологические и медицинское.

Рустам Минниханов подчеркнул,  что татарстанское волонтерское движение и так на высоком уровне. Его координацией занимается не так давно созданное Министерство по делам молодежи во главе с Дамиром Фаттаховым.

Юбилейный студенческий форум объединил 2000 активистов со всей страны. Гостями масштабного мероприятия становятся представители государственной  власти, бизнеса,  общественные и культурные деятели.  Например,  тренер Совета Европы по образованию  в области прав человека, тренер международных  семинаров в Страсбурге,  Москве и Будапеште Михаил Бортников, психолог,  бизнес-тренер, гендиректор консалтингового агентства Антон Палеев  предприниматель, бизнес-тренер Наталья Найденова.

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