Президенту РТ рассказали об успешном образовательном проекте

Рустам Минниханов встретился со студенческой молодежью Татарстана. Глава республики побывал в Высокогорском районе, где 26 августа стартовала третья заключительная смена V Cтуденческого образовательного форума. Смена собрала 900 студентов высшего и среднего образования, которым интересна тема карьерных траекторий студенческой молодежи.

Участники смены рассказали Президенту РТ о добровольческом движении в республике. Победитель конкурса «Волонтер года — 2015» Рената и волонтер серебряного возраста Наиля Ибрагимова поведали о своем опыте участия в международных событиях в качестве волонтеров.

Рустам Минниханов обратился к студентам и рассказал о том, что развитию добровольческого движения в Татарстане способствовала Универсиада, одним из условий проведения которой было собрать в Казани 20 тысяч волонтеров. Как отметил Президент, это стало успешным республиканским опытом.

Активисты высказали идею создания в Татарстане Единого ресурсного центра по развитию добровольчества. Подобный центр мог бы объединить все виды волонтерства: событийное, экологические и медицинское.

Рустам Минниханов подчеркнул, что татарстанское волонтерское движение и так на высоком уровне. Его координацией занимается не так давно созданное Министерство по делам молодежи во главе с Дамиром Фаттаховым.

Юбилейный студенческий форум объединил 2000 активистов со всей страны. Гостями масштабного мероприятия становятся представители государственной власти, бизнеса, общественные и культурные деятели. Например, тренер Совета Европы по образованию в области прав человека, тренер международных семинаров в Страсбурге, Москве и Будапеште Михаил Бортников, психолог, бизнес-тренер, гендиректор консалтингового агентства Антон Палеев предприниматель, бизнес-тренер Наталья Найденова.