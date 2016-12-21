Причиной массовой госпитализации детей в Кукморском районе могла быть ротавирусная инфекция

По сообщениям средств массовой информации, Следственный комитет проводит проверку по факту массовой госпитализации детей в Кукморском районе Татарстана из многопрофильного лицея им. А.М. Булатова (школы №2). Предварительной причиной называется «острая кишечная инфекция». Редакция журнала «Магариф» дозвонилась до директора лицея Любови Камаловой и пыталась разобраться в данной ситуации.

По словам директора, в понедельник, 19 декабря, 14 детей начали плохо себя чувствовать – у них были симптомы кишечной инфекции. В целях исключения обострения болезни их госпитализировали. В этот день из-за подобных симптомов более десяти ребят не смогли прийти в лицей. Администрация образовательного учреждения им также рекомендовала обратиться в поликлинику. Всего в больнице оказались 38 детей.

Если дети отравились в школьной столовой, то как же объяснить заболевание учеников, которые в этот день остались дома? Не исключена вероятность заражения ротавирусной инфекцией. По словам Любови Камаловой, сегодня в лицее была комиссия, взяли все необходимые анализы и пробы. «Через 2-3 дня будут известны результаты. Сегодня буквально вечером из Казани, куда отправили анализы, поступила информация, что сальмонеллез не выявлен», — отметила директор лицея.

Редакция журнала «Магариф» будет следить за развитием событий и на своем сайте опубликует информацию об официально подтвержденных результатах анализов.

В настоящее время все заболевшие ученики хорошо себя чувствуют, идут на поправку. Трое уже сегодня выписаны, завтра планируют выписать еще двадцать детей. В лицее занятия продолжаются по расписанию. Отметим, что всего там обучаются 748 детей.