Призер Паралимпиады-2018 Марта Зайнуллина удостоена ордена «Дуслык»

Серебряный и дважды бронзовый призер зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане (Республика Корея) Марта Зайнуллина удостоена ордена «Дуслык». Награду ей, а также ее тренерам (Фариде Сафиуллиной — медаль «За доблестный труд», Ирине Поляковой — Благодарность Президента РТ) в Казанском Кремле вручил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает ИА «Татар-информ».

В активе уроженки Нижнекамска — «серебро» за биатлонную гонку на 10 км и по бронзовой медали за лыжную гонку на 5 км и за лыжный спринт на 1,1 км.

«Нашим олимпийцам, паралимпийцам, пришлось выступать в очень непростых условиях. Но я знаю всю величину духа наших спортсменов и то, что ничто не сможет стать вам преградой», — подчеркнул Президент Татарстана в приветственном слове.

Рустам Минниханов отметил, что три паралимпийские медали — это значительный результат, и поблагодарил Марту Зайнуллину за то, что она достойно представляла республику. «За ходом игр, за вашими выступлениями внимательно наблюдал весь Татарстан», — отметил Президент.

«Я благодарна Татарстану и всем татарстанцам за ту поддержку, что они оказывали. Я это чувствовала. Это очень важно для спортсмена — чувствовать поддержку всей огромной страны», — отметила Марта Зайнуллина в ответном слове. Также она адресовала слова благодарности своим тренерам за воспитание в ней стремление к победе и родным за готовность всегда поддержать.

В Татарстане развитию паралимпийских видов спорта уделяется большое внимание. Открываются филиалы и отделения Республиканской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы, создается спортивная инфраструктура, ориентированная на занятия людей с ограниченными возможностями, осуществляется поддержка как самих спортсменов, так и их тренеров.

Это подтвердила и тренер Фарида Сафиуллина: «Эта Паралимпиада уже шестая для нас. И достижения — есть. Кроме того, 54 наших спортсмена-инвалида сейчас являются членами сборной России. Развитию паралимпийского спорта и спорта вообще в Татарстане уделяется большое внимание. Наконец, нигде, ни один губернатор или глава республики не является мастером спорта, так полно и глубоко понимающим нужды спортсменов», — отметила она.

Согласно данным статистики, на сегодняшний момент в республике систематически занимаются спортом более 42,5 тыс. людей с инвалидностью. Президент Татарстана поручил главе Минспорта РТ Владимиру Леонову продолжить эту работу.