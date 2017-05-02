Продолжительный сон по выходным вреден для здоровья

Ученые Бэйлорского университета заявляют, что продолжительный сон по выходным вреден для не соблюдающих режим дня. Так, ученые отмечают, что длительный отдых отрицательно сказывается на концентрации внимания, пишет inforeactor.ru.

Так, многие люди, поздно ложащиеся спать по будням из-за работы, учебы или других причин, часто имеют привычку «отсыпаться» на выходных, не торопясь вставать с кровати. Исследователи отмечают, что такой режим очень вреден для человеческого организма.

Был проведен эксперимент, для которого студентов разделили на две равные группы. Первая группа спала одинаковое количество времени всю неделю, а вторая группы мало спала в будни, но отсыпалась на выходных. После недельного эксперимента студентов протестировали на степень реакции на действие и оценили способность к обучению.

Результаты исследования показали, что уровень концентрации у людей с налаженным распорядком дня был выше, чем у проводивших в кровати большую часть выходных.

«Татар-информ» МА материаллары буенча.