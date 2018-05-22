Проект «Здоровая школа» признан одним из лучших в России

Республиканский центр медицинской профилактики и Детская республиканская клиническая больница награждены дипломом 1 степени конкурса межведомственных проектов по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни среди центров медицинской профилактики субъектов России.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, «Здоровая школа» — это профилактическая акция, которая призвана мотивировать детей и подростков к формированию здорового образа жизни и привитию ценностного отношения к своему здоровью. Данный проект был создан в марте 2016 года. Спустя полгода данный проект впервые был реализован в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района города Казани.

В рамках акции «Здоровая школа» – врачи и специалисты медицинских учреждений проводят различные лекции для учащихся и работников средних общеобразовательных учреждений столицы Татарстана и за ее пределами: используя интерактивные презентации, они объясняют школьникам основные принципы профилактики заболеваний, призывают детей избегать вредных привычек. На сегодняшний день проект реализован в 11 школах города Казани и в 3 муниципальных районах Татарстана, проведено 235 видеолекторий для школьников общеобразовательных школ, которые в охвате составили 10 155 учащихся. В целях дальнейшего развития проекта планируется тиражировать полученный опыт на всей территории города Казани и республики.