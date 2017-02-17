Профессиональные образовательные организации готовятся к «Весенней капели»

Профессиональные образовательные организации республики в феврале — марте 2017 года примут участие в Республиканском фестивале «Весенняя капель».
Весенняя капель уже в 21 раз соберет всю творческую молодежь из колледжей и техникумов нашей республики.
Всего будет проводится 8 зональных этапов в городах: Тетюши, Чистополь, Мензелинск, Бугульма, Альметьевск, Казань, Нижнекамск, Н. Челны.
Фестиваль реализуется Министерством образования и науки РТ, Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, Советом по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций РТ, РМОО «Лига студентов Республики Татарстан».
Тематика Фестиваля: «Наш Мир.Моя Земля».
Участники: творческие коллективы и отдельные исполнители из профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан.
Конкурсный отбор будет проводится по следующим направлениям:
— «Концертная программа образовательной организации», оценивается как полноценно поставленная программа, до 30 минут.
— «Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Арт – профи», «Фотовыставка», оценивается выступление каждого исполнителя отдельно
Ежегодно в фестивале принимают участие около 90 образовательных организаций с охватом около 15 000 обучающихся по всей республике.
График проведения Весенней капели:
- 18 февраля, г. Тетюши, районный дом культуры, 11:00
- 24 февраля, г. Чистополь, районный дом культуры, 11:00
- 03 марта,г. Мензелинск, районный дом культуры, 12:00
- 10 марта, г. Бугульма, районный дом культуры, 12:00
- 11 марта, г. Альметьевск, районный дом культуры, 11:00
- 14,15,16 марта, г. Казань, МЦ «Ак Барс», 11:00
- 24 марта, г. Нижнекамск, Дом народного творчества, 11:00
- 25 марта, г. Н. Челны, Дворец творчества детей и молодежи, 11:00
Члены жюри Фестиваля:
Алешина Ирина Валентиновна — Председатель жюри, балетмейстер, режиссер, Директор Казанского молодежного центра им.А.Гайдара, Член совета ЮНЕСКО в танцевальном направлении
Амонов Кобул Савурович — Режиссер, хореограф, постановщик. Победитель всероссийских и международных конкурсов. Член совета по танцам ЮНЕСКО
Лариса Александровна Северьянова — Заведующая отделом городского дворца детского творчества им.Абдулы Алиша, Художественный руководитель хореографической студии Алишевец. Обладатель почетного знака «За заслуги в образовании»
Алсу Асгатовна Сунгатова — Лауреат Всероссийских конкурсов и фестивалей, актриса камерного театра «Сдвиг»
Хузина Илюса Зофаровна — Оперная певица. Лауреат международных конкурсов, телевизионно-национального конкурса «Татар моны». Мастер оперной музыки, выпускница Кельнской высшей школы музыки и танца (Германия)
Рок- группа «Прогульщики»- участников культурной программы Олимпийских игр в г.Сочи, авторов гимна 27-ой Всемирной летней Универсиады в городе Казань, неоднократный победитель фестиваля эстрадного искусства «созвездие – Йолдызлык» и Республиканской студенческой весны.