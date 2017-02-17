Профессиональные образовательные организации готовятся к «Весенней капели»

Профессиональные образовательные организации республики в феврале — марте 2017 года примут участие в Республиканском фестивале «Весенняя капель».

Весенняя капель уже в 21 раз соберет всю творческую молодежь из колледжей и техникумов нашей республики.

Всего будет проводится 8 зональных этапов в городах: Тетюши, Чистополь, Мензелинск, Бугульма, Альметьевск, Казань, Нижнекамск, Н. Челны.

Фестиваль реализуется Министерством образования и науки РТ, Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, Советом по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций РТ, РМОО «Лига студентов Республики Татарстан».

Тематика Фестиваля: «Наш Мир.Моя Земля».

Участники: творческие коллективы и отдельные исполнители из профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан.

Конкурсный отбор будет проводится по следующим направлениям:

— «Концертная программа образовательной организации», оценивается как полноценно поставленная программа, до 30 минут.

— «Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Арт – профи», «Фотовыставка», оценивается выступление каждого исполнителя отдельно

Ежегодно в фестивале принимают участие около 90 образовательных организаций с охватом около 15 000 обучающихся по всей республике.

График проведения Весенней капели:

18 февраля, г. Тетюши, районный дом культуры, 11:00 24 февраля, г. Чистополь, районный дом культуры, 11:00 03 марта,г. Мензелинск, районный дом культуры, 12:00 10 марта, г. Бугульма, районный дом культуры, 12:00 11 марта, г. Альметьевск, районный дом культуры, 11:00 14,15,16 марта, г. Казань, МЦ «Ак Барс», 11:00 24 марта, г. Нижнекамск, Дом народного творчества, 11:00 25 марта, г. Н. Челны, Дворец творчества детей и молодежи, 11:00

Члены жюри Фестиваля:

Алешина Ирина Валентиновна — Председатель жюри, балетмейстер, режиссер, Директор Казанского молодежного центра им.А.Гайдара, Член совета ЮНЕСКО в танцевальном направлении

Амонов Кобул Савурович — Режиссер, хореограф, постановщик. Победитель всероссийских и международных конкурсов. Член совета по танцам ЮНЕСКО

Лариса Александровна Северьянова — Заведующая отделом городского дворца детского творчества им.Абдулы Алиша, Художественный руководитель хореографической студии Алишевец. Обладатель почетного знака «За заслуги в образовании»

Алсу Асгатовна Сунгатова — Лауреат Всероссийских конкурсов и фестивалей, актриса камерного театра «Сдвиг»

Хузина Илюса Зофаровна — Оперная певица. Лауреат международных конкурсов, телевизионно-национального конкурса «Татар моны». Мастер оперной музыки, выпускница Кельнской высшей школы музыки и танца (Германия)

Рок- группа «Прогульщики»- участников культурной программы Олимпийских игр в г.Сочи, авторов гимна 27-ой Всемирной летней Универсиады в городе Казань, неоднократный победитель фестиваля эстрадного искусства «созвездие – Йолдызлык» и Республиканской студенческой весны.

По материалам Министерства образования и науки РТ.