Прокуратура РТ выявила нарушения в организации школьного питания

В Алексеевском районе были выявлены нарушения законодательства в сфере организации школьного питания, об этом информирует пресс-служба Прокуратуры РТ.

В ходе проверок, организованных Прокуратурой Алексеевского района совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора, в четырех школах района были выявлены нарушения санитарных требований.

Сообщается, что виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности.