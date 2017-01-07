Психологи выступили за введение предмета «сексология» в обязательную школьную программу

Психологи-сексологи выступают за введение предмета «сексология» в обязательную школьную программу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог-сексолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Инна Паустовская.

«Это хорошая идея, если она будет грамотно реализована. Вводить этот предмет, как бы странно это ни звучало, нужно в раннем возрасте, когда детей только знакомят со сферой взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что если вводить его в старших классах, когда дети уже имеют свое представление, они будут опошлять и смеяться над тем, что рассказывает педагог. Поэтому сексология должна вводиться с младших классов. Есть обучающая литература для самых маленьких о том, как ребенок появляется на свет. И если это будет грамотно преподноситься с раннего возраста и вестись в течение взросления, то, безусловно, это хорошая идея. Кроме того, не все родители готовы разговаривать на такие темы со своими детьми, дети сами где-то что-то узнают. Это щекотливые вопросы, поэтому будет лучше, если они будут преподноситься профессионально и грамотно. Но для этого, безусловно, нужны введенные стандарты и обученные специалисты», — заявила И.Паустовская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ректор Национального института сексологии, профессор Лев Щеглов выступает за введение в школах уроков полового воспитания.