Расположенная на улице, носящей имя великого классика Максима Горького, гимназия № 3 является одним из самых престижных учебных заведений Казани. Очень символично, что в Год экологии нашим Президентом Рустамом Миннихановым дан старт ее обновлению. С сентября 2017 года для нее начинается новый серьезный этап в статусе гимназии с экологическими классами. Несколько недель назад состоялась встреча с Александром Юрьевичем Морозовым, который возглавил ее почти 27 лет назад.

Каждый день я проезжаю мимо старинного здания гимназии № 3 и с особой благодарностью вспоминаю учителей своего старшего сына, которые дали отличные знания по ключевым предметам. Несколько лет назад в нее было тяжело поступить, поскольку конкуренция между ведущими школами Казани до 2000-х годов была очень высокой. В этом микрорайоне сосредоточены самые престижные школы с углубленным обучением английскому языку – 18-я и 39-я школы. Буквально через несколько улиц располагается 116 лицей с медицинским уклоном, в котором и по сей день обучаются будущие студенты Казанского медуниверситета.

Старожилы помнят, что до середины девяностых годов центр города фактически был нищим: кругом одни бараки, обветшавшие деревянные дома. В этих пристроях, подвалах и на чердаках жила и училась большая часть наших детей. Сама школа, тогда еще без статуса гимназии, находилась не в лучшем состоянии. В годы Великой Отечественной войны она была расселена, и здесь на центральной улице Казани располагался военный госпиталь. С тех пор не было никакого ремонта, само здание находилось в аварийном состоянии. Перекрытия были деревянными, и многие опасались пожаров в старых зданиях.

В один прекрасный день в 90-х годах, к счастью, во время перемены, когда дети ушли обедать, в кабинете обрушился потолок. Лишь тогда на уровне первых лиц республики принимается решение о закрытии школы на капитальный ремонт, который продлился целых два года. Пришлось приложить много усилий, чтобы отремонтировать этот архитектурный памятник и сохранить его историческое прошлое. Это здание было построено в 1856 году под руководством известного городского архитектора Песке, однако имя самого архитектора-создателя осталось для истории неизвестным. В XIX веке здесь размещалось женское учебное заведение С.Ф.Вагнер. Это был частный женский пансион со статусом прогимназии.

Для того, чтобы провести ремонт уже в наше время, педагогов «расселили» по шести школам города, и они со своими учениками занимались в очень тесных условиях, во вторую смену. Некоторые занятия проходили в бывшей 4-й школе, ныне это Казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова, в Доме ученых на ул. Бутлерова. Тем не менее спустя два учебных года весь педагогический коллектив сохранился, никто не остался в другой школе.

По мнению коренных казанцев, это огромное счастье, что здание уцелело, ведь в 90-е годы многие обветшалые здания Казани были просто-напросто снесены. С архитектурной точки зрения гимназия стала украшением города. Время «физической» реконструкции совпадает с его интеллектуальным возрождением. В ту пору судьба свела директора гимназии Александра Морозова с Петром Анатольевичем Кирпичниковым, который долгие годы был ректором КХТИ. Этот потрясающий руководитель, как отзываются о нем прежние коллеги, в то время параллельно был правой рукой президента Международной ассоциации фондов мира в Москве, (прежнее название – Советский фонд мира). Руководителем фонда был великий шахматист, двенадцатый чемпион мира по шахматам с 1975 по 1985 годы Анатолий Евгеньевич Карпов.

Детство Петра Кирпичникова прошло в городе Царёвосанчурск Вятской губернии в начале века. Видимо у него с детства осталась любовь к историческим зданиям – именно школу старинной постройки искал он и в Казани, чтобы воплотить свою мечту в жизнь: открыть экологические классы. Нужно добавить, что одним из направлений Международной ассоциации фондов мира, являлось сохранение экологии. Получив поддержку Анатолия Карпова и финансирование по линии Фонда, в 1992 году было объявлено об открытии Всероссийского Казанского экологического лицея. Это был период, когда не существовало даже Министерства экологии и природных ресурсов, как и одноименной кафедры в Казанском университете. Ученики в спецклассы пришли с 8 класса. Конечно, процесс шел непросто: в школе, как вспоминают выпускники, было противостояние между новичками и «дедами». Неудивительно, что педагогам пришлось много внимания уделить нравственно-воспитательному процессу.

Руководство гимназии вышло с предложением о сотрудничестве на организацию ГРИНПИС, и они, изучив проект, обеспечили школьников учебниками. Была утверждена программа с особым акцентом на тему экологии: во время уроков математики, физики особое внимание уделялось задачам и примерам по экологии. Были прочитаны и проанализированы произведения классиков по литературе на тему природы. Наряду с тем, что особое внимание уделялось интеллектуальному развитию, упор был сделан на спорт и укрепление здоровья: детей на автобусе возили в бассейн. Ежегодно летом учащиеся со своими педагогами – наставниками ездили в экологический лагерь, расположенный в поселке «Дачный» в Верхнем Услоне. Там располагалась биостанция, которая позволяла на месте проводить углубленные, тесно связанные с наукой, уроки. Их проводили ученые из университета. В течение 11 лет проходила серьезная экологическая практика. Впоследствии эти знания пригодились многим в жизни и в карьере. Выпускники тех лет, когда работали экологические классы, успешно работают сегодня и в Татарстане, и в России. Фарид Абдулганиев – нынешний министр экологии с золотой медалью окончил именно эту гимназию. Александр Лобов, с которым мы долгие годы работали в агентстве «Татмедиа», теперь в должности заместителя генерального директора курирует в «Ростех»е строительство мусоросжигательных заводов в России, возглавляя дочернюю компанию «Ростехнологи-инвест». Эта компания совместно с рядом финансово-промышленных предприятий выступает в составе инвесторов будущего аналогичного завода в Казани. Андрей Толманов возглавил престижную гимназию № 19. Таких примеров немало.

Однако я со своим сыном уже не застала экологические классы. В конце 90-х годов в этом старинном небольшом, но уютном здании училось более 1200 детей, и в связи со стесненными условиями руководство учебного учреждения вынуждено было ограничить число детей. Приходилось учиться не только в две смены, но даже в столовой. Настолько высока была и остается репутация лучшего учебного заведения, что родители везли и сегодня привозят своих детей со всего города. Однако в 2002 году, когда пришло время очередного лицензирования, экологическое направление было прикрыто. Произошел переломный момент в сознании: со сменой руководства в министерствах образования и экологии изменилось отношение к лицею. Прекратилось финансирование, и закончилась поддержка. Хотя во всем мире, особенно в Финляндии, Швеции и Японии правительствами направляются огромные деньги на природоохранные проекты и защитные сооружения. Экология как наука является очень востребованным направлением, и ей обучают всех детей со школьной парты.

Одновременно с программой ликвидации трущоб произошло сокращение количества детей, проживающих в данном микрорайоне. Новые дома начали строиться сравнительно недавно. Тем не менее, параллельно шло обучение в научно-практическом направлении. Сегодня в гимназии повышенные стандарты к профильным предметам – русскому языку, литературе, истории, обществознанию и праву. Без преувеличения можно сказать, что здесь работают очень сильные преподаватели по математике в масштабах Казани.

Из истории известно, что в 1901 году учебное заведение было преобразовано в женскую гимназию № 3 Министерства народного просвещения. Гимназисток, наряду со словесностью, естественной историей, физикой, географией, русским языком, рисованием, обучали французскому и немецкому языкам. И сегодня все родители стремятся дать своим детям лучшее образование и желательно с двумя-тремя иностранными языками. В гимназии кроме английского языка дети факультативно изучают немецкий. Совместно с педагогами-носителями языка Института Конфуция желающих начали обучать китайскому.

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Визит Рустама Минниханова 1 марта в день его рождения стал настоящим подарком для гимназистов и педагогов. С этой даты начинается возрождение гимназии: со следующего учебного года с 1 класса открывается один экологический класс. Это будет совместный проект с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Образовательную программу начали разрабатывать непосредственно под кураторством Минобрнауки Республики Татарстан.

Когда узнали, что визит Президента Татарстана на «Экологический урок» включен в его график, дети целый месяц усиленно готовились к нему. Как нам рассказали гости, выступление учащихся с презентацией проектов и их защита подобно хорошо аргументированной научной работе, раскрыло их потенциал. Всем известно, что наш Президент хорошо владеет современными технологиями. На фоне супероснащенных школ ученики могли бы удивить только своим интеллектом, поскольку они не технари. И это им удалось!

«У нас есть лицей технический, химический, физический. Экологический лицей тоже должен быть. На примере вашей школы можно будет продвигать эти наработки и по другим нашим школам», – сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов во время «Экологического урока».

Как рассказал нам Министр экологии и природных ресурсов Фарид Абдулганиев, учащиеся выступили с несколькими проектами, непосредственно связанными с экологией. Над одним из них, под названием «Экологичный город», дети работали около трех лет. Руководителем проекта была Любовь Александровна Калимуллина. На второй было затрачено множество усилий и знаний на протяжении двух лет. Так ученики 11А класса Камилла Кадырова и Даниял Загидуллин выступили с проектом «Татар трэвэл». Это самый настоящий гид по паркам и скверам нашей республики, который представляет собой компьютерную программу в помощь гостям Татарстана с указанием экологических территорий, заповедных зон для визита. С гордостью можно сказать, что среди членов делегации был российский гость – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров. В 2010 – 2015 гг. он являлся министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Во время «Экологического урока» Рустам Нургалиевич полушутя-полусерьезно посоветовал ему взять к себе замом одного из гимназистов, продемонстрировавшего ораторское мастерство и глубокое знание темы.

Сегодня все классы гуманитарные, и здесь учатся 537 детей. Хотя эта численность от количества детей в микрорайоне составляет всего 3,5 %, она превышает проектную мощность в два раза. По итогам визита столь представительной делегации появился соответствующий документ, в котором ответственным лицам дано поручение по четырем основным направлениям. И мы надеемся, что он даст старт решению накопившихся годами проблем. Несколько лет назад был возведен под крышу пристрой. Наконец будет выделено финансирование и совместно с Министерством строительства и ЖКХ здание будет достроено. Есть и еще одна новость – наряду с экологической программой при гимназии планируется открыть дошкольное учреждение со специальной программой, связанной с природой.

Зная великодушную черту нашего Президента привозить с собой подарок, я поинтересовалась у одного из участников встречи о нем, и не напрасно. Оказывается, когда Рустам Нургалиевич уехал на cktle.ott мероприятие, то он был в приподнятом настроении. Через полчаса он прислал свои личные подарки – iPhone 6 – самым активным участникам проекта. Для гимназии он подарил очень крутую мобильную экологическую лабораторию, которая не имеется даже в вузах.

«Среда обитания – это особое качество жизни, – сказал Р.Минниханов. – Ни медицина, ни спорт не помогут, если наша среда обитания не будет соответствовать тем критериям, которые должны быть. Я считаю, что это очень важно. Все эти вопросы нужно учитывать с детства, со школы».

Мы надеемся, что педагогический коллектив приложит все усилия, чтобы подготовить и вырастить новое поколение со школьной парты с современным мышлением и бережным отношением к окружающей среде.