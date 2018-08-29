Путин о пенсионной реформе: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение

Президент России Владимир Путин изложил свой взгляд на изменение в пенсионном законодательстве во время телеобращения к гражданам России, сообщает ИА «Татар-информ».

Глава государства предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Выйти на пенсию раньше смогут многодетные матери: те, у кого трое детей — на три года, четверо детей — на четыре. Женщины с пятью и более детьми смогут выйти на пенсию в 50 лет.

Те граждане, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, смогут оформить пенсию на шесть месяцев раньше.

За увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста будет предусмотрена административная и уголовная ответственность. Работодатель также будет обязан ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Помимо административных мер Правительство РФ простимулирует бизнес, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.

Также Путин поручил Правительству утвердить специальную программу по повышению квалификации для граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, глава государства предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста — с 4 тыс. 900 рублей, как сейчас, до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты на один год.

Существующие льготы сохранят коренные малочисленные народы Севера, а также шахтеры, работники горячих цехов, химических производств, чернобыльцы и ряд других категорий.

Для поддержки жителей села уже с 1 января 2019 года введут 25-процентную надбавку к фиксированной пенсии тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Понизится стаж досрочного выхода на пенсию: для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х.

До завершения пенсионных преобразований все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю, действующие на 31 декабря 2018 года, будут сохранены.