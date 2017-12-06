Путин объявил о своем участии в президентских выборах 2018 года

Действующий Президент РФ Владимир Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Российский лидер заявил об этом на встрече с рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, которую в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Владимир Путин возглавил Правительство РФ в августе 1999 года, стал и. о. Президента после ухода в отставку Бориса Ельцина 31 декабря 1999-го. Был главой государства в 2000 – 2004 и 2004 – 2008 годах, после чего вновь стал Премьер-министром. В 2012 году в третий раз победил на президентских выборах.

Согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков подряд.